شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «شعبة المخابز»: دراسة لإعادة تكلفة «رغيف الخبز» طبقًا لأسعار مدخلات الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إنه تجرى حالياً دراسة إعادة تكلفة رغيف الخبز، طبقا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، بما لا يضر أي طرف في المنظومة.

وطالبت الشعبة، في بيان صحفى، الجمعة، أصحاب المخابز بسرعة التوقيع على التفويض البنكي للحفاظ على وجودهم في منظومة الخبز وعدم الخروج منها.

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وأشار «حماد» إلى أن هذا المطلب يأتي للحفاظ على تواجد أصحاب المخابز في المنظومة، لاسيما «أننا نسعى إلى حل المشاكل بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة»، لافتا إلى أن المؤشرات تؤكد أن القادم أفضل بالنسبة للمخابز، مؤكدا عدم تحديد أي موعد لاجتماع الشعبة في الأيام القادمة.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن «أصحاب المخابز دائما لهم مواقف مشرفة لمساندة بلدهم وقياداتها للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار العام الذي تشهده بلدنا حاليا»، مشددا على أن «أصحاب المخابز لن يبخلوا بالوقوف بجانب بلدهم كالمعتاد والأمثلة كثيرة في الفترة الماضية، رغم أن لهم بعض المطالب المشروعة التي نسعى مع الجهات المعنية إلى تحقيقها».

وطمأن رئيس الشعبة أصحاب المخابز بأن «السعي على قدم وساق لحل المشاكل التي تواجههم وفي نفس الوقت دون التأثير على استقرار بلدنا»، خاتما بيانه بأنه «لن يضيع حق وراءه مطالب».