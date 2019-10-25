شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تفتتح الجناح المصري المشارك بمعرض «اليابان للسياحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الجمعة، الجناح المصري المشارك في معرض اليابان الدولي للسياحة «Tourism Expo Japan 2019»، الذي ينعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، في مدينة أوساكا باليابان والذي يقام في دورته هذا العام تحت عنوان «تعزيز التنمية السياحية المستدامة: إجراء حيوي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ويعتبر هذا المعرض السياحي أهم معرض سياحي في اليابان، وأحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وحضر الافتتاح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والوزير مفوض حاتم النشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية باليابان، ووفد من وزارة السياحة والهيئة.

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وقالت «المشاط» إن هذا المعرض يعتبر أحد أهم الفعاليات السياحية العالمية، حيث يشهد سنويًا مشاركة ما يزيد عن ١٣٠ دولة من جميع أنحاء العالم مما يعد فرصة لعقد مجموعة من اللقاءات المكثفة على المستويين المهني والإعلامي لإلقاء الضوء على التطور الذي تشهده صناعة السياحة المصرية في ظل تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأكدت أن الوزارة تسعي دائما إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق سياحية جديدة، وهو ما يهدف إليه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى أهمية السوق الياباني بالنسبة لمصر، حيث زادت السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر بنسبة 38.2% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ٢٠١٩ عن مثيلتها العام الماضي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه خلال المعرض سيتم الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، والذي يمثل أحد عناصر الحملة الترويجية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه اليابان لهذا الصرح الثقافي الكبير.

وأضافت أنه سيتم الترويج أيضا للسياحة الثقافية، حيث أن هذا النمط السياحي هو ما يفضله السائح الياباني، فهناك شاشات لعرض مواد ترويجية عن المدن السياحية المختلفة مثل الأقصر وأسوان، وذلك في إطار الترويج لكل منطقة سياحية على حدى Branding by Destination، والذى يعد أحد عناصر الحملة الترويجية لمصر.

وخلال الافتتاح، حرصت الوزيرة على لقاء العارضين للترحيب بهم، متمنية لهم النجاح خلال أيام المعرض، ومؤكدة على أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص في التعاون مع الوزارة لتطوير قطاع السياحة وزيادة إعداد السياحة الوافدة إلى مصر.