شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولات الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم، غدا السبت، حيث تنظم إدارة المنتدى عدة ندوات في دول مختلفة تبدأ أولى تلك الجولات في اكاديمية برينت ميديا بمدينة هايدلبرج الألمانية، بهدف عرض رحلة المنتدى منذ نشأته وأهم المشروعات التي أطلقها مثل منصات منتدى شباب العالم كما سيتم تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي يعقد في الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر بمدينة شرم الشيخ بسيناء.

وتستهدف هذه الجولات تطوير وتنمية مجتمع منتدى شباب العالم WYF Community من خلال جذب الشباب من مختلف الدول، لكى يصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين في جميع أنشطة وفعاليات المنتدى التي تعقد داخل وخارج مصر.

وتأتي هذه الجولة الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم برعاية شركة كوكاكولا العالمية التي أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن دعمها لرسالة المنتدى الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل والحافز لشباب العالم.

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كان التسجيل لحضور المنتدى هذا العام قد بدأ ٢ سبتمبر الماضي وسينتهي يوم ١٠ نوفمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى.

ويشهد المنتدى هذا العام مناقشات ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block Chain) والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

ومنتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدى في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، ومن أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.