زيتون وليمون وبصل .. مخللات مصرية تغزو الأسواق العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغير "الصندوق الاجتماعى سابقًا" إحدى المشروعات الهامة التى تهدف إلى تطوير المشروعات، وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل، وذلك من خلال توفير التمويلات المالية وعقد سلسلة من التدريبات والتسوق والمعارض، ليكونوا رواد أعمال وتوفير آلاف فرص العمل لإقامة المشروعات.
”الخليج 365” حاور المهندس عاصم عبد المجيد واحد من أصحاب تلك المشروعات الصغير من داخل محافظة المنصورة وبالتحديد مركز اجا ورصد تجربته في نجاح مشروعه الخاص بانتاج المخللات وتعبئتها و تصديرها للخارج، لتكون حافز للشباب على العمل والإنتاج حيث أكد، أن تعامله مع جهاز تنمية المشروعات يتميز بالجيدة والسلاسة فبدأ القرض بمبلغ ١٠٠٠٠جنيه ليقيم مصنع للمخللات وكان التسويق داخل المحافظة ثم توسع تدريجيا حتي وصل للتصدير للدول العربية والاجنبية بعد حصوله علي قرض 750 ألف جنيه من الجهاز.
لمعرفة الكثير عن مشروع المهندس عاصم شاهد التقرير التالي
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