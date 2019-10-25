وزارة البيئة: خطة لغلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حازم الظنان، مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، بوزارة البيئة، إن الوزارة تعمل خلال تلك الفترة على تطبيق خطة لغلق المقالب العشوائية للمخلفات، وإنشاء محطات وسيطة، مشيرا إلى أن المقالب من الممكن أن تؤثر على المياه الجوفية حال وصولها لها، بالإضافة إلى تسببها في تلوث التربة.
وأشار إلى أن الوزارة لديها الكثير من الأفكار والقابلة للتطبيق، ويتم العمل عليها، لافتا إلى أن قش الأرز كان كان يتم حرقه وأصبح حاليا يتم تصنيع أعلاف منه، ومنتجات خشبية، بعدما عملت الوزارة على تطبيق الأفكار الخاصة به، بالتعاون العديد من الجهات والوزارات المعنية.
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