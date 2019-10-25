شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم ..اعرف إزاى تبعت شكوى للمحليات من تراكم مياه الأمطار فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت وزارة التنمية المحلية، خطوط ساخنة ووسائل تواصل مع المواطنين فى كافة المحافظات لتلقى الشكاوى المتعلقة بالمحليات وخاصة شكاوى تراكم مياه الأمطار فى الشوارع أو أى طوارئ بسبب تقلبات الطقس.
ويمكن للمواطنين فى أى محافظة إرسال شكواهم إلى وزارة التنمية المحلية من خلال:
- الصفحة الرسمية لمبادرة صوتك مسموع على فيس بوك https://www.facebook.com/sotakmasmwo
- والبريد الألكترونى [email protected]
- الخط الساخن لمبادرة صوتك مسموع 15330
- التواصل عبر الواتس آب على رقم 01150606783
- أرقام تليفونات غرفة عمليات الوزارة وهى 27957837 ، و33356708
- فاكس الوزارة 33378597
وكانت هيئة الأرصاد الجوية أكدت أنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل، وأنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.
وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج اليوم الجمعة بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى، للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ، حرصًا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار .
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