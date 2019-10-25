شكرا لقرائتكم خبر عن متصدقش فيديوهات السوشيال ميديا.. الإسكندرية بلا أعاصير حتى الآن.. وخبير أرصاد: الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى انتشرت فيه فيديوهات تروج لوجود أعاصير تضرب الإسكندرية، رصدت كاميرا ”الخليج 365” أجواء شتوية طبيعية، قد تكون عاصفة ولكنها لم تتخذ شكل الإعصار المدمر، بل تراوحت شدتها ما بين المتوسطة والشديدة، وتمثلت فى أمطار رعدية غزيرة بشكل متقطع وعلى مناطق متفرقة من الإسكندرية، ورياح شديدة مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، فيما أكد خبير أرصاد، أن الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة مثل البحر المتوسط، ولكن تحدث في المحيطات المفتوحة.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن غرفة العمليات لم تتلق وجود أى أعاصير داخل الإسكندرية، وأوضح محافظ الإسكندرية على أن ما يمر على البلاد حاليا هو منخفض جوى وليس إعصارا.

وتابع محافظ الإسكندرية: "أن المنخفض الجوى يختلف عن الإعصار فهو مجموعة من السحب تتجمع وتتكاثر وتتسبب فى هطول الأمطار بشكل متقطع كلما تجمعت بكثافة، أما الإعصار الذى يتخذ شكل الأسطوانة الدائرية فهو غير موجود فى مصر ولا تنطبق حالة المنخفض الجوى عليه، نافيا ما يتردد على السوشيال ميديا من أكاذيب وشائعات فى هذا الشأن".

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن جميع أجهزة المحافظة وشركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار، متواجدة فى الشارع لمدة 48 ساعة لحين انتهاء حالة التغير المناخى الحاد الذى تتعرض له الإسكندرية، لافتا إلى المجهود المبذول من رجال الصرف الصحى ونهضة مصر فى كسح وشفط مياه الأمطار، وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، وتستمر فى المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وشهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار رعدية غزيرة بشكل متقطع، منذ مساء أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة ولمدة 12 ساعة، مما أدى الى ارتفاع منسوب المياه بالشوارع بعد أن تعرضت المحافظة لهطول الامطار الرعدية الغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة ، كما شهدت الشوارع الجانبية أيضا ارتفاع فى منسوب المياه وصل الى ارتفاع الرصيف، مما أدى الى تعطل حركة المرور وشلل مرورى بطريق كورنيش الاسكندرية خاصة بالمنطقة أمام مطلع كوبرى سيدى جابر، إلا أن شركة الصرف الصحى قد كثفت التواجد بسيارات الشفط وتم فتح الطريق أمام المرور.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة وبتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن (175) وغرفة الطوارئ على مدار الساعة، حيث شدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات فى حالة وجودها، وقرر إلغاء الإجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وشدد "نافع" على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، كما أمر رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات.

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