شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: القيادات الشرطية لم تزر رئيس أحد الأندية لإقناعه بتأجيل مباراة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت مصادر بعدم صحة ما تم تداوله البعض حول زيارة بعض القيادات الشرطية ، لرئيس أحد الأندية الرياضية بمنزله لإيجاد حلول لأزمة تأجيل إحدى مباريات الدوري العام لكرة القدم .
وكانت مواقع التواصل الإجتماعى ، تداولت أخبار مغلوطة عن زيارة بعض القيادات الشرطية ، لمنزل أحد رؤساء الأندية لإقناعه بتأجيل مباراة فى الدوري الممتاز، وتبين عدم صحة هذه الأخبار.
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