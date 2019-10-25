شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: القيادات الشرطية لم تزر رئيس أحد الأندية لإقناعه بتأجيل مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت مصادر بعدم صحة ما تم تداوله البعض حول زيارة بعض القيادات الشرطية ، لرئيس أحد الأندية الرياضية بمنزله لإيجاد حلول لأزمة تأجيل إحدى مباريات الدوري العام لكرة القدم .

وكانت مواقع التواصل الإجتماعى ، تداولت أخبار مغلوطة عن زيارة بعض القيادات الشرطية ، لمنزل أحد رؤساء الأندية لإقناعه بتأجيل مباراة فى الدوري الممتاز، وتبين عدم صحة هذه الأخبار.