شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطمئن على جاهزية «العاشر من رمضان» لمواجهة سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، اليوم، الجمعة، بزيارة لمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، في إطار متابعته المستمرة لرفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتوقعات هيئة الأرصاد بتعرض البلاد لسقوط أمطار غزيرة.

التقى المحافظ بمسؤول الجهاز واطلع على خطة العمل المقرر تنفيذها حيال تعرض المدينة لأمطار غزيرة، كما قام المحافظ بالتعرف على خطة الصيانة العاجلة التي قام بها الجهاز لتأمين أعمدة الكهرباء، حفاظا على أرواح المواطنين، وكذلك التأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لسحب تراكمات مياه الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية وتسليك غرف الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي القطاعات الخدمية برفع درجة الإستعداد القصوى وتشكيل غرف عمليات فرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف على مدار الساعة لمواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.