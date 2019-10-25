شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. انهيار 11 عقار قديم غرب الإسكندرية دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب بالإسكندرية، إن 11 عقار قديم داخل الحي تعرضت لانهيار أجزاء منها بسبب قوة الأمطار، وأن جميع تلك المنازل خالية من السكان وصدر لها قرارات إزالة سابقة، ولم تحدث إصابات.

وأضاف رئيس حي غرب، في تصريحات صحفية، أن تلك العقارات كانت تمثل خطورة داهمة على سكانها، وبسبب قوة الأمطار انهارت أجزاء منها، وقد قام الحي بالتدخل بإزالة أثار الانهيار من الطرق العامة.

وتشهد محافظة الإسكندرية، منذ فجر اليوم الجمعة، هطول أمطار كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة، وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ، نتيجة وجود «ظواهر غير عادية» وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها معظم محافظات مصر في الـ3 أيام المقبلة.