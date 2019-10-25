شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تتسبب في نفوق «حمارين» و«معزة» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة على محافظة الدقهلية، الجمعة، في نفوق عدد من الحيوانات نتيجة الماس الكهربائى بقرى المحافظة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية «صهرجت الصغرى» التابعة لمركز أجا، بنفوق «حمار» أمام سوق السمك بجوار مسجد التوفيق نتيجة ماس كهربي من أحد أعمدة الإنارة.

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وانتقل مسؤولي الوحدة المحلية وشركة الكهرباء إلى مكان لبلاغ، وتم رفع الحمار النافق بواسطة مسؤولي الطب البيطري، وإصلاح وعزل عامود الإنارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما تسببت الأمطار على مدينة دكرنس، في نفوق حمار آخر صعقا من عمود إنارة عامة، بينما نجا صاحبه من الموت، حيث تمكن من الابتعاد عن العمود قبل أن يصيبه التيار الكهربائى. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطر مجلس المدينة وهندسة الكهرباء والطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما نفقت «معزة» بقرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر، صعقا، بسبب مرورها بجوار عمود إنارة بالشارع وتبين وجود ماس كهربائى به بسبب الأمطار الغزيرة وتم إخطار شركة الهرباء للتحرك وصيانة العمود.