شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: صرف 38 ألف جنيه متجمد معاش مصري كان يعمل في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن «م. م. ح» من محافظة الشرقية، حيث يلتمس مساعدته في استرجاع معاشه لدى هيئة إصابات العمل الإيطالية «الانايل»، والذي توقف صرفه دون معرفة السبب العمل منذ 7 أشهر، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

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وأشار «سعفان» إلى أن المستشار العمالى بميلانو، عزت عمران، قام على الفور بالتواصل مع هيئة إصابات العمل، وتم التوصل إلى سبب إيقاف المعاش هو عدم تقديم المواطن شهادة تفيد وجوده على قيد الحياة، وقام المكتب بتقديمها للبنك المختص بصرف المعاشات، وتم صرف المعاش مرة أخرى ومقداره 300 يورو شهريا.

وعاود المواطن التواصل بالمكتب يلتمس مساعدته في صرف متجمد المعاش 7 شهور السابقة لتقديم شهادة بقائه على قيد الحياة، وتم بحث ملف المواطن وبالفعل تم صرف متجمد الشهور السبع وتبلغ حوالي 2100 يورو أي ما يعادل حوالي 38 ألف جنيه مصري.

وبناء على توجيهات السفير إيهاب أبوسريع، القنصل العام بميلانو، تم إبلاغ المواطن بتحويل متجمد الشهور السبع على حسابه البنكي.