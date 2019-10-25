شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ«المصري اليوم».. حملة لتنظيف بالوعات تصريف مياه الأمطار بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة في تنفيذ خطة عمل مكثفة قادها اللواء عاطف محمد كامل رئيس مدينة الغردقة لتنظيف بالوعات تصريف مياه الأمطار وتركيب أغطية لها استجابة لـ«المصري اليوم» بعد نشرها تقرير حول عدم تنظيف بالوعات تصريف مياه الأمطار والرصف على عدد آخر من هذة الأغطية.

كان عدد من سكان مدينة اللغردقة قد شكو من قيام إحدى شركات الطرق بالرصف على بالوعات تصريف مياه الأمطار في عدد من شوارع المنطقة خلال عمليات الرصف التي تمت الأسبوع الجاري ما يهدد بغرق هذة الشوارع في حال سقوط الأمطار، بالإضافة إلى إهدار المال العام، وأن بالوعات تصريف مياه الأمطار بشوارع النصر والكورنيش والحجاز والسقالة بمدينة الغردقة لم يتم تنظيفها، وما زالت مليئة بالقمامة والتراب محذرين من غرق الشوارع في حالة سقوط الأمطار.

رئيس مدينة الغردقة يقود حملة لتنظيف بالوعات تصريف مياه الامطار

رئيس مدينة الغردقة يقود حملة لتنظيف بالوعات تصريف مياه الامطار