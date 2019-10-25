شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..تعطيل العمل بمدارس 3 محافظات لسوء حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة تعطيل العمل غداً السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب .

وشهدت مراكز ومدن المحافظة اليوم الجمعة، استمرار سقوط الأمطار، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وتسبب ذلك في امتلاء المناطق المنخفضة بالشوارع بمياه الأمطار لتتكون البرك والأوحال والطين، كما أدى إلى إغلاق بعض المحلات وخلو الشوارع من الماره وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المدن والقرى.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تأجيل الدراسة غداً لسوء الأحوال الجوية بجميع مدارس المحافظة على أن تستأنف الأحد القادم، حرصاً على سلامة الطلاب.

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جاء ذلك خلال عقد المحافظ اجتماعاً موسعاً لإدارة الأزمة حال حدوث سيول محتملة جراء تعرض محافظة كفرالشيخ لموجة الطقس السئ، والأمطار الغزيرة والمستمرة حتى صباح الأحد القادم، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وانتشرت فرق الحماية المدنية والإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والتدخل السريع والوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وكلف المحافظ بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصة الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء وإتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة حرصاً على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر..مؤكداً إلتزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفاً بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلاً عن التواصل على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وفي الغربية، أصدر المحافظ اللواء مهندس هشام السعيد تعليماته لـ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإيقاف الدراسة غداً السبت بجميع مدارس المحافظة على أن يتم إتخاذ كافة التدابير لمراجعة الحالة الانشائية لجميع المدارس ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل أو في محيط المدارس حرصاً على سلامة الطلبة.