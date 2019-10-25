شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تحصل 2.3 مليون جنيه مستحقات 6 عمال بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات مالية لـ6 عمال مصريين وديا، وبلغت 540 ألفا و770 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 2 مليون و325 ألفا و311 جنيها مصريا، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بحل مشكلة 6 من العمال المصريين وديا، بعد أن تقدموا بشكاوى في وقت سابق، مطالبين فيها بحصولهم على مستحقاتهم المالية النظامية لدى إحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي.

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وعلى الفور تحرك الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة بالرياض، وتواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة التي يعمل بها العمال الـست المصريين للمطالبة بمستحقاتهم، ووعد بعرض الموضوع على صاحب العمل، وبالمتابعة المستمرة على مدار أكثر من شهرين مع إدارة الشركة، وعدت بصرف المستحقات حال توافر السيولة المالية اللازمة.

وحصل العمال الست على مستحقاتهم البالغة ما يعادل 2 مليون و325 ألفا و311 جنيها مصريا، واستخراج تأشيرة خروج نهائي لهم.

وقدم العمال الستة جزيل شكرهم لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على الدعم والمساندة حتى انتهاء مشكلتهم.