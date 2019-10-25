شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ٧ أشخاص في انهيار منزل بسبب الأمطار بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 7 أشخاص، في انهيار منزل بالدقهلية، الجمعة، بسبب هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفد بورود بلاغًا من أهالي منطقة «سوق البصل» بميت غمر يفيد بانهيار منزل وإصابة عدد من الأشخاص أثناء مرورهم بجواره.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انهيار منزل من طابق واحد نتيجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، وإصابة كلا من: أمال محمود خيوه، 55سنة، وإيمان محمود أبوالخير، 40سنة، وبدرية محمد سعيد، 55سنة، وشريفة عبدالله على، 43 سنة، فايزة أشرف محمد، 46سنة، ومحمد السعيد سعيد أحمد، 13سنة«وجميعهم يقيمون بمحافظة الشرقية، وسعاد سامح إبراهيم 17 سنة، ومقيمة بقرية»ميت القرشي«التابعة لمركز ميت غمر. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج.