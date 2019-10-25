شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يعلن تأجيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية بجميع مدارس المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تأجيل الدراسة غداً لسوء الأحوال الجوية بجميع مدارس المحافظة، على أن تستأنف الأحد القادم، حرصاً على سلامة الطلاب.

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جاء ذلك خلال عقد محافظ كفرالشيخ، اجتماعاً موسعاً لإدارة الأزمة حال حدوث سيول محتملة جراء تعرض محافظة كفرالشيخ لموجة الطقس السيئ، والأمطار الغزيرة والمستمرة حتى صباح الأحد القادم، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المحافظة، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس أشرف المحمدى، وكيل وزارة الرى، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبدالله، مدير عام العمليات والأزمات بالمحافظة، ومحمد رأفت مدير المكتب الفنى، ومحمد حلمى، مدير المتابعة الميدانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

بينما انتشرت فرق الحماية المدنية والإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والتدخل السريع والوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس خاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة حرصاً على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفاً بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلاً عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ .