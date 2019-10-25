شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تتسبب في غرق منازل بعزبة «هلش» شرق الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الإسكندرية، منذ فجر الجمعة، هطول أمطار كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة، أدت إلى غرق عدد من منازل عزبة «هلش» التابعة لمنطقة مطار النزهة شرقي المحافظة.

وتسببت المياه في أضرار كبيرة داخل المنازل، وأدت إلى تلف بعض الأجهزة الكهربائية وتضرر أثاث الأدوار الارضية، بالإضافة إلى حدوث تشققات في بعض جدرانها. وطالب أهالي عزبة «هلش»، مسؤولي محافظة الإسكندرية، بسرعة التحرك لإنقاذهم، وسرعة شفط المياه، حرصا على حياتهم وحياة أبنائهم.

الأمطار تغرق منازل عزبة «هلش» شرق الإسكندرية

وكانت قد أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا، ناشدت فيه المواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وتجنب البرق، وحذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.