شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الارصاد الجوية .. اعرف درجات الحرارة المتوقعة غدا بالجمهورية تزامنا مع الطقس السئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت موجة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد ، اليوم الجمعة لذروتها ، وذلك وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية لسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية وتصل لحد السيول، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية غدا باستمرار حالة عدم الاستقرار بأغلب الأنحاء. وينشر ”الخليج 365” لقرائه درجات الحرارة غدا بكافة أنحاء الجمهورية وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية : - درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة - درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية العظمى 25 والصغرى 19 درجة Advertisements - درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة - درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة - درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد 27 درجة والصغرى 18 درجة - درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة



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