شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات للمزارعين لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عدد من التوصيات الإرشادية ونشرات فنية التي اتخذها المعمل المركزى للمناخ الزراعى بالتعاون مع مركز معلومات تغير المناخ والعديد من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة للمزارعين للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية للحفاظ على ثرواتهم النباتية، وتفادى أية خسائر محتملة. للرى بالتنقيط بالأراضى الرملية تشغيل شبكة الرى لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الأمطار، بالنسبة للري بالغمر التوقف تماماً عن عمليات الري وتأجيل أي عمليات زراعية مثل الزراعة او الحرث حتى استقرار الاحوال المناخية، التأكد من جودة الصرف الزراعى بالاراضى المنزرعة و تطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك وخاصة فى زراعات البطاطس والفرولة. بالنسبة للمانجو متأخرة النضج يفضل الاهتمام جدا بالصرف او الاسراع بجمع ثمار المانجو حتى لا تؤدي زيادة الامطار الى حدوث تشقق للثمار. بالنسبة للموالح فى هذا العمر لا يوجد تاثير على الثمار الا فى حالة عدم صرف المياه وتجمعها فى الارض تؤدى الى التشقق والتساقط. للمحاصيل الاخرى لابد من حقن 2 لتر من حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار على المحاصيل المنزرعة يليها رش كالسيوم مخلبي ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم 10 كيلو للفدان حقنًا. كذلك ينصح برش النباتات بالمشتل أو نباتات الخضر في العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير. الأمطار تسبب فى زيادة الرطوبة النسبية على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما أن هطول الأمطار أثناء وجود حرارة عالية يؤدى لزيادة الرطوبة الجوية وسقوط الندى صباحًا، مما يزيد فرص إصابة المزروعات بأمراض فطرية وبكتيرية ويجب على المزارع حقن مبيدات اعفان الجذور وإجراء رشات وقائية ضد هذه الأمراض عقب توقف هطول الأمطار مباشرة. ولمربي النحل يفضل إبعاد خلايا النحل عن الاماكن شديدة الامطار والرياح ووضع الخلايا تحت مظلات لحمايتها كما يفضل عدم الكشف على خلايا النحل فى هذه الظروف الجوية حتى انتهاء الموجه، ونؤكد على مربي الأغنام تجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية وتنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالأمراض. والعمل على حماية المواليد من التقلبات الجوية.

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