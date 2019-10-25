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انطلاق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم غداً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم غداً السبت ، حيث تنظم إدارة المنتدى عدة ندوات في دول مختلفة.

 

و تبدأ أولى تلك الجولات في أكاديمية برينت ميديا بمدينة هايدلبرج الألمانية بهدف عرض رحلة المنتدى منذ نشأته وأهم المشروعات التي أطلقها مثل منصات منتدى شباب العالم.

 

كما سيتم تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

 

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وتستهدف هذه الجولات تطوير وتنمية مجتمع منتدي شباب العالم WYF community من خلال جذب الشباب من مختلف الدول ولكي يصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين في جميع أنشطة وفعاليات المنتدي التي ستعقد داخل وخارج مصر.

 

وتأتي هذه الجولة الدولية للتعريف بمنتدي شباب العالم برعاية إحدي الشركات العالمية التي أعلنت عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك عن دعمها لرسالة المنتدي الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل والخافز لشباب العالم.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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