شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم غداً السبت ، حيث تنظم إدارة المنتدى عدة ندوات في دول مختلفة.

و تبدأ أولى تلك الجولات في أكاديمية برينت ميديا بمدينة هايدلبرج الألمانية بهدف عرض رحلة المنتدى منذ نشأته وأهم المشروعات التي أطلقها مثل منصات منتدى شباب العالم.

كما سيتم تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

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وتستهدف هذه الجولات تطوير وتنمية مجتمع منتدي شباب العالم WYF community من خلال جذب الشباب من مختلف الدول ولكي يصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين في جميع أنشطة وفعاليات المنتدي التي ستعقد داخل وخارج مصر.

وتأتي هذه الجولة الدولية للتعريف بمنتدي شباب العالم برعاية إحدي الشركات العالمية التي أعلنت عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك عن دعمها لرسالة المنتدي الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل والخافز لشباب العالم.