شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد:مصر لن تتعرض لأعاصير جوية ..ويؤكد لا تحدث فى البحار المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، وخبير الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار الجوية التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى نتيجة منخفض جوى متعمق في شرق البحر المتوسط مركزه بالقرب من جزيرة قبرص.

وأضاف عبد العال ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا المنخفض يدور عكس عقارب الساعة وأهم سماته الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية.

ونفى رئيس هيئة الارصاد الجوية السابق، تعرض مصر لإعصار ، مؤكدا أن الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة كالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر .

وكانت ناسا قد نشرت صورة تشير خلالها لوجود كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت، حسب ما نشرته وكالات أجنبية.