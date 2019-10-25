شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس .. وكالة أمريكية: العاصفة القريبة من مصر نادرة فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة الطقس اليوم ، تحولت الى مثار جدل عالمى حيث علقت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية على موجة الطقس السيئة التى تشهدها مصر ، مؤكدة أن العاصفة التى تتعرض لها مصر ، هى اعصار شبه استوائى غير معتاد بشكل كبير للغاية فى البحر المتوسط.

وقالت الوكالة إن الإعصار سيضرب أجزاء من مصر وإسرائيل ، ويثير إمكانية وجود رياح مدارية بقوة العاصفة، وأمطار كثيفة وربما فيضانات ساحلية فى بعض المناطق.

وأشارت الوكالة ، الى هذه العاصفة التى تحمل بعض خصائص خطوط العرض الوسطى، نادرة للغاية بشكل لا يصدق فى أقصى شرق البحر المتوسط، بحسب مكتب الأرصاد الجوية البريطانية.

وأوضحت الوكالة ، إلى أن العاصفة التى تمتد لمسافة 300 ميل عبر أقصى البحر المتوسط، وتوقفت قبل حوالى 100 ميل من جنوب غرب قبرص، وبدأت من الخميس، وتظهر على القمر الصناعى تشبه الإعصار المدارى وربما تكون قريبة إلى حد ما.

ويشير تقرير الوكالة إلى أن أعاصير البحر المتوسط تتسم بمزيد من السمات الاستوائية وغير استوائية، لكن لم يسمح من قبل بإعصار استوائى حاد فى البحر المتوسط.

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وذلك لان البحر المتوسط ليس فى المناطق الاستوائية، فأقصى نقطة فى جنوب البحر المتوسط تقع على مسافة بعيدة من شمال أعلى نقطة شمالية فى خليج المكسيكى، ونادرا ما تولد أنماط الطقس السائدة فيها موجات استوائية. كما أن درجات حرارة المياه لا تكون دافئة بما يكفى لتغذية عاصفة.

درجات الحرارة السبت

من جهة آخرى، توقعات الأرصاد الجوية أن يكون طقس السبت معتدلاً على شمال البلاد، وعلى الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، وسط توقعات بطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وتوقعات هيئة الأرصاد سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والأمطار تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء.