شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله يدعو لجمع مطالب الفقراء والمتظاهرين واعتبارها أهدافا لتنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله على وجود جمع مطالب الفقراء والعاطلين فى لبنان عن العمل والمتظاهرين واعتبارها أهدافا للحراك من أجل تنفيذها.

قال نصر الله فى كلمة له للمتظاهرين اللبنانيين، اليوم الجمعة، إن الحراك الشعبى أوجد مناخاً يفتح الباب أمام القوى السياسية الجادة فى الإصلاح ومحاربة الفساد، مشيرا إلى أن حزب الله سيدفع باتجاه إقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة، وسيعمل على رفع السرية المصرفية والحصانة الدستورية عن كل من يتصدى للشأن العام.

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وحول كلمة الرئيس اللبنانى ميشال عون أمس، أوضح نصر الله أن عون فتح الباب أمام الحراك للتفاوض والحوار على عناوين عديدة، مشددا على أن أى حل يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع فى الفراغ فى مؤسسات الدولة وهذا خطير جداً.

وأضاف نصر الله : "قلنا إننا لا نقبل بإسقاط العهد ولا نؤيد إسقاط الحكومة ولا نقبل بموضوع الانتخابات المبكرة، ونحن نعمل لحماية البلد من الفراغ الذى سيؤدى إلى الانهيار".