حسن نصر الله: حكومة لبنان مصممة على تنفيذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله إن الحراك دفع الراهن فى الشارع اللبنانى دفع الحكومة لاتخاذ قرارات إصلاحية، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى لبنان كانت ناجحة ونزيهة بسبب القانون الانتخابى الأفضل.

وأكد نصر الله فى كلمة له للمتظاهرين، اليوم الجمعة، أن الشعب اللبنانى تمكن من حراك عابر للطوائف من رفع صوته أمام الجميع رفضا لبعض الأمور، مشيرا إلى رفضه السماح لعدم تنفيذ قرارات الورقة الإصلاحية وهي ليست مجرد وعود.

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وأشار نصر الله إلى أن الحكومة اللبنانية مصممة على تنفيذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة، موضحا ان قانون استرداد المال المنهوب من أهم القرارات التى صدرت فى الورقة الإصلاحية.