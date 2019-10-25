فيديو.. نجاحات كبرى وشراكات اقتصادية وتجارية من القمة "الإقريقية – الروسية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، فيديو لخص أبرز ما جاء فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لروسيا، للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية الروسية، ولقائه بفلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، وذلك بعنوان "أفريقيا الحاضر تحقق تطلعات المستقبل". ورصد الفيديو نجاحات كبري وشركات اقتصادية وتجارية حققته القمة التجارية والمنتدي الاقتصادي الأول "روسيا – أفريقيا"، حيث رسمت القمة خارطة جديدة لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة والتطور الحضاري المنشود. Advertisements وشهدت القمة اتفاقيات استراتيجية وتعاون علي كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات، مضاعفة التبادل التجاري والاستثمار بين روسيا وافريقيا في الخمس السنوات القادمة. وقال الرئيس السيسي:" أن أفريقيا مقبلة علي مرحلة مهمة، تشهد فيها تغييرات ايجابية تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، وتتطور فيها قدرات التصنيع والتحول الرقمى، وتأتي قمة أفريقيا – روسيا تترجم المستوي المتنامي بالعلاقات بين الجانبين".

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