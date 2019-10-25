مصر تحصد ثلاث ميداليات في دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

حصدت مصر ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في رياضتي المصارعة والتايكوندو، وذلك ضمن مشاركة لاعبو المؤسسة العسكرية في دورة الألعاب العسكرية المقامة تُقام في مدينة (ووهان) بجمهورية الصين الشعبية، والتى تستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وتمكن اللاعب محمد إبراهيم السيد من الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الروماني في وزن 67 ك، كما تمكنت اللاعبة نور أحمد حسين من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في التايكوندو وزن تحت 46 ك، كما حصل اللاعب عبدالرحمن وائل أبو الخير على برونزية التايكوندو وزن 68 ك بينما يواصل اللاعب محمد صلاح عرابي المنافسة على المراكز الأولى في الملاكمة وزن81 كجم بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي.

يذكر أن لاعبو المؤسسة العسكرية حققوا العديد من الإنجازات والبطولات خلال الفترة الماضية وساهموا في رفع العلم المصري عاليًا في كافه المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.