زحام مروري أعلى "دائري بشتيل" إثر تصادم سيارتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهد الطريق الدائري زحاما مروريا، اليوم الجمعة؛ إثر حادث تصادم بمنطقة بشتيل شمال محافظة الجيزة. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إشارة من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائري برصد كثافات تحديدا أعلى منطقة بشتيل. بالفحص المبدئي تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، واصطدام إحداها بالحاجز الخرساني، دون وقوع إصابات. وجرى الدفع بأوناش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتعزيز الخدمات لسحب الكثافات وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

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