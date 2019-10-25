شهادات "ميلاد ووفاة وتجنيد".. سقوط مُزور المستندات الرسمية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير وترويج المحررات الرسمية بالمنوفية.

اكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور قيام تاجر ملابس، 61 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا "شيك، تبديد"، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية بتزوير محررات رسمية للعديد من المصالح والهيئات الحكومية وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور ومديرية أمن المنوفية.

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أسفرت المأمورية عن ضبطه بمسكنه وبحوزته عدد 2 جهاز حاسب آلي، خاتم أرقام مسلسلة ، عدد 2 خاتم شعار الجمهورية مقلدين ، عدد 15 تصريح قيادة مؤقت مقلد خالي من البيانات ، عدد 5 بطاقات رقم قومي مزورين ، عدد 28 نموذج تصريح تسيير مؤقت مقلد ، رخصة قيادة مزورة ، عدد 5 نماذج تصاريح مؤقتة للقيادة والتسيير خالية البيانات ، عدد 10 رخص تسيير لسيارات بأرقام مختلفة ، عدد 2 خطاب فك حظر لسيارتين منسوب صدورهما لأحد البنوك موجهين لإحدى إدارات المرور، عدد من جوازات السفر وشهادات "ميلاد، وفاة، تجنيد، طلاق" ومحررات رسمية أخرى جميعها مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، مبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بتزوير جميع المحررات المضبوطة باستخدام جهازي الحاسب الآلي لبيعها مقابل مبالغ مالية لعملائه ممن لديهم موانع قانونية تحول دون استخراجها بالطرق الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق .