الأمن العام يقتحم معاقل الجريمة بساحل سليم وبحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، بمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن، حملة مكبرة استهدفت دائرة مركز ساحل سليم أمن أسيوط لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة والقائمين عليها.

وأسفرت الجهود بمشاركة اللواء محمود أبوعمره مدير مباحث الوزارة، عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري عبارة عن "15 بندقية آلية، 3 بنادق إسرائيلي، 7 بنادق خرطوش" بحوزة 25 متهما.

كما تم ضبط 4 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر "بدون متهم"، وتنفيذ 5 أحكام جنايات بإجمالي 5 متهمين.

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وفي سياق متصل شن قيادات ومفتشي قطاع الأمن العام، حملة مكبرة لاستهداف المسطح المائي لبحيرة المنزلة لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي تتخذ من البحيرة مأوى لها.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارات قوات الأمن بتلك المديريات استهدفت المسطح المائي للبحيرة أسفرت تم ضبط 20 قطعة سلاح ناري (3 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، 7 فرد خرطوش، طبنجة) بحوزة 20 متهما، 9 قضايا مخدرات وتنفيذ عدد من الأحكام من بينها 9 جنايات.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.