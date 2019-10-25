سقوط عصابة سرقة المحال التجارية بالإكراه في قبضة أمن الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالفيوم لغز سرقة أصحاب محلات بالإكراه في الفيوم، وضبط المتهمين.

وتلقى قسم شرطة طامية بالفيوم، بلاغاً من مالك محل مبيدات زراعية، ومالك محل مصوغات)، يفيد بأنه حال عودتهما من عملهما بإحدى القرى دائرة المركز مستقلان سيارة ملاكي الفيوم، في طريقهما إلى قرية دار السلام، وحال سيرهما اعترضت طريقهما سيارة نصف نقل "لم يحددا رقمها"، وترجل منها ثلاثة أشخاص وقاموا بالتعدي عليهما بالشوم وكتر، فأصابوا الأول بجرحين بالوجه، والثاني بشرخ بساعده الأيمن وعقب ذلك اكتشفا سرقة 11900 جنيه، 200 جرام مشغولات ذهبية، هاتف محمول.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة، سائق، حاصل على دبلوم، عامل، جميعهم مُقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط السائق حاصل على دبلوم، وبحوزتهما سلاح أبيض "كتر"، كابل كهرباء ألومنيوم"، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، مستخدمين المضبوطات وقررا إنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه، وتخلصوا من الهاتف المحمول بإلقائه بأحد المجاري المائية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.