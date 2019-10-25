مصر | حملات أمنية لإزالة التعديات وضبط كافة الأنشطة الاجرامية بـ3 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات أمنية لإزالة التعديات وضبط كافة الأنشطة الاجرامية بـ3 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، حملات أمنية وانضباطية لفرض السيطرة الأمنية، وضبط كل ما يخل بالأمن العام مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية لإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة، وضبط كافة الأنشطة الاجرامية والخارجين عن القانون التي تتخذ من البحيرة مأوي لها بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، دمياط، بورسعيد".

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارات قوات الأمن بتلك المديريات إستهدفت المسطح المائى للبحيرة.

أسفرت الجهود بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى (3بندقية آلية - 9 بنادق خرطوش -7فرد خرطوش- طبنجة)بحوزة 20 متهم وضبط 9 قضايا مخدرات وتننفيذ عدد من الاحكام من بينهم 9 جنايات.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.