مصر | من ضبط ترسانة سلاح لإحباط الخصومات الثأرية.. رحلة "الأمن العام" في جبال أسيوط نجاحات متواصلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من ضبط ترسانة سلاح لإحباط الخصومات الثأرية.. رحلة "الأمن العام" في جبال أسيوط نجاحات متواصلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"ترسانة سلاح".. "الأمن العام" يداهم 6 ورش لتصنيع الأسلحة
البداية، كانت بتمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 3 عناصر إجرامية لإدارتهم ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بأسيوط وبحيازتهم 107 قطع أسلحة نارية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة وإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مدير مباحث الوزارة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام (3عاطلين– "لهم معلومات جنائية مسجلة" - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة البدارى) بإدارة ثلاثة ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها متخذين من المنطقة الجبلية المتاخمة للقرية محل إقامتهم بؤرة لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (104) قطع أسلحة نارية بياناتها كالتالي: (61 بندقية خرطوش - 43 فرد محلي - 611 طلقة مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع - منظار رؤية)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار.
وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بإدارتهم لعدد ( 3 ) ورش أخرى لتصنيع والاتجار في السلاح، وأرشدوا عنها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3 طبنجة مُحدثة صوت – كمية كبيرة من أدوات التصنيع وأجزاء الأسلحة).
حملة لاستهداف أطراف الخصومات الثأرية
واستمرارًا لتوجيه الضربات الأمنية الناجحة ضد مروجي الأسلحة النارية بدون ترخيص وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والقيام بحملة مكبرة برئاسة القطاع لاستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية بنطاق أمن أسيوط فقد تم اليوم القيام بحملة برئاسة القطاع استهدفت دائرة مركز ساحل سليم أمن أسيوط.
وجاءت الحملة بمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 25 قطعة سلاح ناري (15 بندقية آلية، 3 بنادق إسرائيلى، 7 بنادق خرطوش) بحوزة 25متهما، ضُبط 4 كجم من نبات البانجو المخدر "بدون متهم"، وتنفيذ 5 أحكام جنايات بإجمالي 5 متهمين.