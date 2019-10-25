مصر | ضبط 1107 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 1107 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1107) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:



ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (10) طن "مقطعات دواجن - شاورما" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية. ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (10) طن "مقطعات دواجن - شاورما" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية. ضبط المدير المسئول عن معمل لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (5) طن "أحشاء حيوانات" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية نتيجة لسوء التخزين طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



ضبط المدير المسئول عن معمل لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2) طن "مقطعات لحوم – دهون حيوانية" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

Advertisements



ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1،330) طن "لحوم مُجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية نتيجة لسوء التخزين طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لحيازته (9،950) طن "حلاوة طحينية" منتج نهائى معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مُستخدمًا خامات "مجهولة المصدر" وإدخالها فى عمليات التصنيع طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الصناعات الغذائية "منتجات الألبان - بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لحيازته (3،465) طن "جبن رومى" معبأة داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإستخدامه خامات مجهولة المصدر فى عمليات التصنيع طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

