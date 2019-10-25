مصر | النيابة تتحفظ على 330 كيلو لحوم فاسدة بالمقطم لحين التأكد من صلاحيتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تتحفظ على 330 كيلو لحوم فاسدة بالمقطم لحين التأكد من صلاحيتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المقطم الجزئية، حجز مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لحيازته على 330 كيلو لحوم مُجمدة غير صالحة للاستهلاك 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول المتهم.

كما طالبت النيابة بالتحفظ على 330 كيلو لحوم مُجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وارسال عينات منها للمعمل الجنائي لإعداد تقرير حولها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المقطم لحيازته طن و330 كيلو لحوم مُجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية نتيجة لسوء التخزين، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، وتم تحيرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

