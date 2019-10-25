مصر | بـ "سيارات الإغاثة والأوناش".. ننشر خطة "المرور" لمواجهة سقوط الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ "سيارات الإغاثة والأوناش".. ننشر خطة "المرور" لمواجهة سقوط الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر رجال الإدارة العامة للمرور، بالطرق السريعة والصحراوية، لتنظيم حركة مرور السيارات اليوم الجمعة، ومنع حدوث أي تكدسات مرورية، أو حوادث مرورية، خلال التقلبات المناخية.

ودفعت الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة المرورية، والاوناش، على الطرق الصحراوية والسريعة تحسبا لسقوط الأمطار، وذلك بالتنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الاغاثة ٠١٢٢١١١٠٠٠٠.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا لذويهم سالمين.

ومن ناحية أخري قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية له، إنه من المنتظر أن تتعرض محافظة القاهرة اليوم الجمعة إلى سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة خلال الساعات المقبلة، على أن تستمر إلى غد السبت، وأن تساقط الأمطار سيكون بأماكن متفرقة بالمحافظة.