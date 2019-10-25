مصر | كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل داخل مسكنها وسرقتها بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل داخل مسكنها وسرقتها بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة ربة منزل 70 سنة، داخل مسكنها الكائنة بقرية أبا البلد دائرة مركز شرطة مغاغة مصابة بجرح رضى بالرأس وآثار خنق بالرقبة ونزيف من الأنف والفم وتورم بمنطقة الوجه والرقبة.



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة عاطل 21 سنة، مقيم بذات القرية، سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا "سلاح، تبديد، سرقة" والمحكوم عليه بالحبس سنتين فى قضيتى "سرقة، تبديد" بالمركز.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال توجهه لمدينة القاهرة وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بدافع السرقة وقرر أنه كان يتردد على المجنى عليها لقضاء متطلباتها لوجود صلة قرابة بينهما وعلمه بإحتفاظها بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنها فإختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها وبتاريخ الواقعة قام بالتوجه إليها وباغتها بالضرب بالأيدى على رأسها ووجهها وأجهز عليها بوسادة وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وإستولى على قرطها الذهبى ومبلغ مالى قدره 4050 جنيه، وأرشد عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

