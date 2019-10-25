مصر | كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل داخل مسكنها وسرقتها بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل داخل مسكنها وسرقتها بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة عاطل 21 سنة، مقيم بذات القرية، سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا "سلاح، تبديد، سرقة" والمحكوم عليه بالحبس سنتين فى قضيتى "سرقة، تبديد" بالمركز.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال توجهه لمدينة القاهرة وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بدافع السرقة وقرر أنه كان يتردد على المجنى عليها لقضاء متطلباتها لوجود صلة قرابة بينهما وعلمه بإحتفاظها بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنها فإختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها وبتاريخ الواقعة قام بالتوجه إليها وباغتها بالضرب بالأيدى على رأسها ووجهها وأجهز عليها بوسادة وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وإستولى على قرطها الذهبى ومبلغ مالى قدره 4050 جنيه، وأرشد عن المسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.