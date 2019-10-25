مصر | ضبط موظفين لحصولهما على رشوة مقابل تسفير 25 شاب بدون إذن سفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط موظفين لحصولهما على رشوة مقابل تسفير 25 شاب بدون إذن سفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام (موظف) بإحدى شركات الطيران بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على (فنى نسخ بذات الشركة) مقابل تسهيل سفر عدد (25 شاب) لخارج البلاد دون الحصول على إذن السفر مستغلًا طبيعة عمله.

كما رصدت المتابعة عدة لقاءات بين أطراف الواقعة تضمنت الإتفاق على تسهيل تسفيرهم بدون إذن السفر فى مقابل حصولهم على مبلغ ( 20 ألف جنيه ) عن كل شخص.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة وأمكن ضبط (4 أشخاص) وذلك حال تقدمهم للسفر للخارج بدون إذن السفر، كما أمكن ضبط الموظف المتهم حال قيامه بعرض بتقديم مبلغ الرشوة للموظف الآخر وقدره (48 ألف جنيه) وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.