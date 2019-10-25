مصر | ضبط 3 بحوزتهم كمية من مخدري الهيروين والبانجو بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 بحوزتهم كمية من مخدري الهيروين والبانجو بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مُكبرة إستهدفت (قرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس الشرقية) لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهم، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم إستهداف هذه العناصر، وأمكن ضبط (عاطلان، مقيمان بقرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس ) حال تواجدهما بمسكنهما وبحوزتهما ( كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 2 إثنان كيلو جرام– مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات.



كما أمكن ضبط (سيدة بدون عمل، مقيمة بقرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس ) حال تواجدها بمسكنها وبحوزتها (عدد 120 قرص مخدر – مبلغ مالى– هاتف محمول) وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى وحيازتها للمضبوطات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

