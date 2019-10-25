مصر | المعمل الجنائي يعاين آثار حريق كابينة كهرباء بجوار مترو حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعمل الجنائي يعاين آثار حريق كابينة كهرباء بجوار مترو حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق نشب داخل كابينة كهرباء بجوار محطة مترو حلوان وإعداد تقرير حول سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل كابينة للكهرباء، وعلى الفور انتقل رجال أمن حلوان وقوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد الحريق وفرض كردون أمني بمحيط المكان لحماية المارة والحفاظ على حياتهم، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.