مصر | ضبط أسلحة نارية وبيضاء في حملات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أسلحة نارية وبيضاء في حملات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 180 كرسى – 10 ترابيزة – 8 ميزان – 4 إسطوانه – 6 تروللى – خلاطه – 10 إستاند – عربة يد – 4 شمسية _ 224 الإجمالي، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 قضية مخدرات - سلاح نارى – 3 سلاح ابيض- 3 دراجة بخارية – 2 مسجل شقى – 2 جناية- 7 مستأنف- 43 جزئي- 6 غرامات- 6 مخالفات- 420 مبالغ مالية – 71 الإجمالي.

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وفي نفس السياق، كانت شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حملة في وقت سابق بنفس المنطقة، لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات، وتحرير المخالفات المرورية، وأسفرت جهود تلك الحملة في مجال المرافق عن ضبط 130 كرسى – 8 ترابيزة - 7 ميزان – 10 أستاند – 4 تروللى – 2 كوريك – 5 ثلاجة – 18 أوتاد –163 الإجمالي، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 قضية مخدرات - 3 سلاح نارى – 2 سلاح ابيض- 2 دراجة بخارية – 2 مسجل شقى - 3 جناية- 9 مستأنف- 51 جزئي- 10 غرامات- مخالفات- 960مبالغ مالية – 73 الاجمالي، وفي مجال المرور، تم ضبط 7قيادة بدون ترخيص-395 مخالفة نموذح- 205 كلبش- 4قيادة بدون رخصة تسيير- الإجمالي 611 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

