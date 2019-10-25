مصر | كلبشة 28 سيارة مخالفة بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلبشة 28 سيارة مخالفة بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية امن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.

Advertisements

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 180 كرسى متنوع – 30 ترابيزة – 47 طقطوقة – 10 شمسية – 2 عربة يد – 4 كنبه – 17 غستاند – 2 ثلاجه – 15 ميزان – 2 تروللى – 26 قلب شيشة – 29 لافتة إعلان – 2 تروسيكل – 10 عشه – 130 طن قمامة – 376 الإجمالي، وفي مجال المرور تم ضبط 23 سحب متنزع- 24 نموذج 125- 28 كلبش- سرفيس- تصلح - الإجمالي 85 مخالفة مرورية.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وإزالة كافة الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة بقطاع أكتوبر في مجال المرافق عن ضبط 17 اعلان – 5 استاند – 5 طقطوقة – 30 ترابيزة – 125 كرسى – 8 فاترينة – 12 شمسية – 30 سلاسل حديدية – 3 عربة يد -130 عرق خشب – ثلاجة _ شعلة 27 طن قمامة – 322 الإجمالي، وفي مجال المرور تم ضبط 15سحب متنوع- 20 نموذج 125- 75 كلبش- سرفيس- تصلح- الإجمالى 110 مخالفة مرورية.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.