مصر | ضبط عامل بحوزته قطعتي سلاح ناري مبلغ بسرقتهما في المنيا

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها، فقد تمكنت مباحث مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط (عامل، 31 سنة – مقيم بدائرة المركز ).

وبحوزته ( بندقية خرطوش وعدد 12 طلقة خرطوش من ذات العيار، طبنجة مجهولة العيار، مبلغ بسرقتهما بمركزى شرطة ملوى بالمنيا وأبنوب بأسيوط ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.