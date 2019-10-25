مصر | خلال حملات أمنية بالجيزة.. رفع 1990 حالة إشغالات طريق

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وقائد شرطة المرافق، وضباط القطاع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والأمن المركزي، عن ضبط 852 كرسى – 67 طقطوقة – 34 شمسية – 52 إستاند – 19 تابلوه – 24 قلب شيشة – 15 ثلاجه – 27 عربة متنوعه – 20 تروللى – 90 أوتاد حديدية – 140 نترابيزة – 32 ميزان – 31 غرزة شاى – 1 خلاطه – 30 إسطوانة – 300 عرق خشب – 70 سيخ حديد – 5 برويطه – 5 وجاء فحم – 10 محضر فض أختام – محضر إشغال – 2 قرار غلق – 1990 الإجمالي.

وفي نفس السياق كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق حملة أمنية لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 451 كرسي متنوع، 7 غرزة شاي، 12 قلب شيشه، 9 سلاسل واوتاد، 30 سيخ حديد، 15 عرق خشب، 25 طقطوقة، 9 عربة يد، 17 ميزان، 4 ترولي، 7 شمسية، توك توك، 5 اعلان بدون ترخيص، 6 مدرج لبيع الفاكهة، 4 تابلوه خشب، 9 فرش خردوات، 3 مدرج لبيع الفاكهة، 4 أسطوانة بوتجاز، وبلغ الإجمالي 748 مخالفة اشغالات طريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.