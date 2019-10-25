مصر | ضبط تاجر ملابس لقيامه بتزوير محررات رسمية بالمنوفية

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور ومديرية أمن المنوفية.. أسفرت عن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته، عدد 2 جهاز حاسب آلى، خاتم أرقام مسلسلة، عدد 2 خاتم شعار الجمهورية مقلدين، عدد 15 تصريح قيادة مؤقت مقلد خالى من البيانات، عدد 5 بطاقات رقم قومى مزورين، عدد 28 نموذج تصريح تسيير مؤقت مقلد، رخصة قيادة مزورة، عدد 5 نماذج تصاريح مؤقتة للقيادة والتسيير خالية البيانات، عدد 10 رخص تسيير لسيارات بأرقام مختلفة، عدد 2 خطاب فك حظر لسيارتين منسوب صدورهما لأحد البنوك موجهين لإحدى إدارات المرور، عدد من جوازات السفر وشهادات "ميلاد، وفاة، تجنيد، طلاق" ومحررات رسمية أخرى جميعها مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بتزوير جميع المحررات المضبوطة بإستخدام جهازى الحاسب الآلى لبيعها مقابل مبالغ مالية لعملائه ممن لديهم موانع قانونية تحول دون استخراجها بالطرق الشرعية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، قيام تاجر ملابس16 سنة- سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا "شيك، تبديد" - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، بتزوير محررات رسمية للعديد من المصالح والهيئات الحكومية وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

