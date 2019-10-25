مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في مخدر الهيروين بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في مخدر الهيروين بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلًا عصابيًا ضم (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة أحدهم مسجل شقى خطر مخدرات – مقيمين بمحافظتى القاهرة والمنوفية) تخصص نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملاكى السويس فى كمين أعد لهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام، مبلغ مالي، عدد 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

