مصر | ضبط 160 مخالفة إشغالات طريق بشارع عثمان محرم بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 160 مخالفة إشغالات طريق بشارع عثمان محرم بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 130 كرسى – 3 ترابيزة – ثلاجة – ونش – 3 إسطوانة غاز – 6 ميزان – 5 تروللى – 8 سلاسل وأوتاد – 160 الإجمالي، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 3 قضايا مخدرات – 2 سلاح ابيض – ضبط واحضار – 2 جناية – 10 مستأنف – 5 اشتباة – دراجة بخارية - 35 جزئي – 15 غرامات – سلاح نارى – سايره – 600 مبلغ مالى – نوعيات خطره – 3 مخالفات - وبلغ الإجمالي 80 قضية مخالفة.

وفي سياق آخر، كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حملات أمنية في وقت سابق بشارع عثمان محرم بالطالبية في مجال المرور عن ضبط 15 حالة سحب متنوع – 10 نموذج 125- 31 اشتباه – 21 تصالح فورى – 82 الإجمالي، وفي مجال المرافق تم ضبط 80 كرسى – 5 ترابيزة – 7 طقطوقة – 22 مانيكان – 13 قلب شيشة – 4 ثلاجة – 10 استاند –2 عربة– 4 تروللى- 13 قلب شسشة – 8 تابلوه – 2 اسطوانة– 5 ميزان – 2 غرزة شاى – 4 ميزان – 13 اوتاد حديدية –195 الإجمالي.

Advertisements

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبوا بإستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجارٍ الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.