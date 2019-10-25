أخبار مصر | محافظ الجيزة يوزع 42 دراجة هوائية على أبناء الشهداء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوزع 42 دراجة هوائية على أبناء الشهداء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكريم أبناء واسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية بالمحافظة بالتزامن مع احتفالات الذكرى ال 46 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك خلال احتفالية كبرى اقامتها المحافظة بقاعة سيد درويش.

أكد "راشد" أن تكريم أبناء واسر الشهداء اليوم هو جزءا من رد للجميل لخيرة من الرجال الذين ضحوا بأنفسهم وبالغالى والنفيس، من أجل الحفاظ على استقرار وأمن مصر مشيرًا إلى أن البلاد تبنى بأرواح أبنائها مؤكدًا على أن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية سيضحون دائمًا فداءً لمصر وأبنائها.

حيث قام محافظ الجيزة بتوزيع 42 دراجة هوائية وهدايا على الاطفال والشباب من ابناء الشهداء تضامنًا مع المبادرة التى اطلقتها الدوله وهى "دراجة لكل مواطن" وذلك لتشجيعهم على ممارسة الرياضة والانشطة لما لها من أهمية فى تنمية القدرات العقلية والجسدية.

كما كرم المحافظ أسر الشهداء بعدد من الهدايا التذكارية والدروع التي تحمل أسماء الشهداء تخليدًا لذكراهم وذلك خلال الاحتفالية التى شهدت فرحة وسعادة كبيرة من قبل الحاضرين.

وقد ضمت الاحتفالية التى نظمتها المحافظة عددًا من العروض المسرحية والموسيقية قدمها عدد كبير من الفنانين بالإضافة إلى الالعاب الترفيهية للاطفال والتي أعدت خصيصا لإدخال البهجة والسرور على قلوب أبناء الشهداء حيث حرص محافظ الجيزة على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال والاستماع اليهم واحتضانهم وسط فرحة وبهجة منهم.

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وقد دعا محافظ الجيزة الحاضرين بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن، مشيرًا فى كلمتة ان اليوم يعد فرصة لنروى قصص وبطولات العظماء ممن ضحوا ولا زالوا فى سبيل رفعة وطننا العزيز من شهداء نصر أكتوبر المجيد وشهدائنا ممن يسقطون كل يوم دفاعًا عن الوطن ضد أيادِ الغدر وأهل الشر فاؤلئك وهؤلاء أصحاب الفضل لبقاء الوطن والحفاظ على وحدته جنبًا إلى جنب مع مختلف طوائف الشعب لتبقى مصر.

كما شملت كلمة المحافظ ان الجميع تنفيذين ومواطنين نفتخر بشهدائنا ونقدر تضحياتهم فى سبيل رفعه الوطن ونعد ببذل أقصى ما لدينا من جهد لتحقيق مستقبل افضل لأبناءنا ولتحقيق التنمية والمكانة التى يستحقها وطننا.

وقد شهدت الاحتفالية حضور اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعقيد محمد عبد الهادي المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور اشرف ذكى رئيس اكاديمية الفنون، وعددًا من أعضاء مجلس النواب وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وشمل التكريم ابناء واسر شهداء القوات المسلحة عقيد أ.ح احمد محمود محمد احمد وعقيد أ.ح شهيد حازم ابراهيم حامد عبد القادر وعقيد شهيد عاطف محمد ابراهيم وعقيد شهيد هاني محمد البيومي وعقيد شهيد محمد سامى الكحكى ومقدم شهيد ايهاب لطفى محمد احمد ومقدم طيار شهيد عبد الله عبد المعطى رفاعى ومقدم طيار أ.ح شهيد محمد جمال عبد العزيز ونقيب شهيد احمد ابراهيم حسين سيد ونقيب شهيد محمد هشام إسماعيل سعد ونقيب شهيد عبد القادر مجدى محمدرمضان ورقيب شهيد طارق محمد محمد الجبلاوى وعريف شهيد اسلام عبد الله عبد الرحمن وجندى شهيد احمد نبيل ابو العينين محمد وجندى شهيد محمد طلعت عبد الوارث وجندى شهيد مصطفى محمد سيد فرحان وجندى شهيد احمد شعبان المهدى احمد وجندى شهيد فادى مختار سعد صليب وجندى شهيد بسام يسرى ابو الارشاد وجندى شهيد محمود عبد العظيم محجوب محمد وجندى شهيد ابراهيم سيد حسن عبد العزيز.

كما شمل التكريم ابناء واسر شهداء الشرطة المصرية اللواء نبيل عبد المنعم فراج واللواء عصام عيسى احمد الخولى والعميد على احمد فهمى سعيد وعقيد هشام رفعت الحسينى المتولى وعقيد محمد عبد الرؤوف نجيب سويلم وعقيد تامر تحسين احمد ذكى عشماوى وعقيد ايهاب انور مرسى وعقيد احمد فايز ابراهيم عبد الحافظ ومقدم تامر على حسين على حموده ومقدم نبيل السيد محمد محمد الرده ومقدم احمد ابو دهب خلف فقير ورائد رفيق عزت محمد خليل وأ.ش محمد سليمان سلامه سلامه وأ.ش احمد محمد محمد صابر المصرى وأ.ش محمد سيداحمد عبد الله رجب وأ.ش صلاح حسن عبد العال وأ.ش عمرو عزت عباس عامر وأ.ش احمد عبد الله احمد عبد العال وأ.ش شعبان ربيع شعبان محمود ومساعد انور محمد محمد دبركى ومساعد احمد السيد محمد الغاوى.