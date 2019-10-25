أخبار مصر | القوى العاملة: تحصل 2.3 مليون جنيه مستحقات 6 عمال بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تحصل 2.3 مليون جنيه مستحقات 6 عمال بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القرى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تحصيل مستحقات مالية لـ 6 عمال مصريين وديا، وبلغت 540 ألفا و770 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 2 مليون و325 ألفا و311 جنيها مصريا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بحل مشكلة 6 من العمال المصريين وديا، بعد أن تقدموا بشكاوي في وقت سابق مطالبين فيها بحصولهم علي مستحقاتهم المالية النظامية لدي إحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي.

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وعلى الفور تحرك الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى بالسفارة بالرياض، وتواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة التي يعمل بها العمال الـست المصريين للمطالبة بمستحقاتهم، ووعد بعرض الموضوع على صاحب العمل، وبالمتابعة المستمرة على مدار أكثر من شهرين مع إدارة الشركة، وعدت بصرف المستحقات حال توافر السيولة المالية اللازمة.

وقد حصل العمال الست علي مستحقاتهم البالغة ما يعادل 2 مليون و325 ألفا و311 جنيها مصريا، واستخراج تأشيرة خروج نهائي لهم.

وقدم العمال الست جزيل شكرهم لوزارة القوي العاملة ممثله في مكتب التمثيل العمالي على الدعم والمساندة حتى انتهاء مشكلتهم.