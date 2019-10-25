شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات التنمية المحلية»: طقس مستقر بالوجه القبلي.. وأمطار متقطعة ورياح بـ«البحري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التقارير التي تصدرها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول الأحوال الجوية وحالة الطقس، وسقوط الأمطار التي تشهدها بعض المحافظات، منذ بدء موجة الطقس غير المستقر، واليوم الجمعة، في إطار ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأجرى «شعراوي» عدة اتصالات، الجمعة، بعدد من المحافظين، خاصة الساحلية والدلتا وإقليم القناة، وشمال ووسط سيناء، لمراجعة كافة الاجراءات التي تم اتخذتها المحافظات لمواجهة الأمطار، والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة الانتشار الجيد للمعدات الخاصة بالطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في كل محافظة ووضع جميعها في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة، وسرعة التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وأكد الوزير على استمرار رفع حالة التأهب القصوى في جميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الأمطار عليها، وإلغاء إجازات القيادات المحلية، وتفعيل خطة الاستعداد للأفراد والعاملين على المعدات في حالة الطوارىء، مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارىء والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة.

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وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع على مدار الساعة الموقف في كافة المحافظات وفي اتصال دائم مع غرفة العمليات بكل محافطة، وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، وذلك للتعامل الفورى مع أية مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف التواجد الميدانى على الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع المياة أو الامطار والدفع بسيارات الشفط لاتخاذ الاعمال اللازمة لشفط المياه.

وشدد الوزير على ضرورة تكاتف كافة الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظات لسرعة التعامل مع اَي موقف طارئ، واستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليوم الجمعة، وغدا السبت، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وتركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع كافة الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.

وكشفت التقارير التي تلقاها الوزير من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة عن استقرار الأحوال الجوية بمحافظات الوجه القبلى، فيما شهدت محافظات الوجه البحري سقوط أمطار متقطعة وبعض الرياح والسحب.

ورصدت التقارير سقوط أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية، وتواجد تجمعات للمياه وتم التنسيق مع القوات البحرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتم شفط المياه.

وأكد «شعراوي» أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم «الواتس أب»: وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى «الفيس بوك»: بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )، ورقم الخط الساخن: (15330 ) والبريد الإلكترونى: ([email protected] ).